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دوليو الأهلى ينتظمون في المران غدا استعدادا لمواجهة أبو قير للأسمدة

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جدة - عمرو شويل ينتظم اللاعبون الدوليون بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران الفريق غدًا، بعد عودتهم صباح اليوم مع بعثة المنتخب ‏الوطني من توجو، وإجرائهم مسحة طبية بعد العودة، التي أكدت سلبية جميع عينات لاعبي الأهلي.‏

ويخضع دوليو الأهلي لبرنامج استشفائي خاص للتخلص من الإجهاد العضلي بعد عودتهم غدًا إلى ‏التدريبات عقب انتهاء المهمة الوطنية، لبدء التحضير للمرحلة المقبلة وتجهيزهم للتحديات المحلية ‏والإفريقية، التي تبدأ بمواجهة أبوقير يوم السبت القادم في كأس مصر، ثم لقاء الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري ‏في نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

 

ويؤدي الأهلي مرانه في الثالثة عصر غد الخميس، استعدادًا لمباراة أبوقير، ويخضع لاعبو الفريق والجهاز الفني لمسحة طبية قبل انطلاق المران، وفقًا للبروتوكول الطبي ‏الخاص بإجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية للكشف عن .‏

 

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