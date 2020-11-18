شكرا لقرائتكم دوليو الأهلى ينتظمون في المران غدا استعدادا لمواجهة أبو قير للأسمدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ينتظم اللاعبون الدوليون بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران الفريق غدًا، بعد عودتهم صباح اليوم مع بعثة المنتخب الوطني من توجو، وإجرائهم مسحة طبية بعد العودة، التي أكدت سلبية جميع عينات لاعبي الأهلي.
ويخضع دوليو الأهلي لبرنامج استشفائي خاص للتخلص من الإجهاد العضلي بعد عودتهم غدًا إلى التدريبات عقب انتهاء المهمة الوطنية، لبدء التحضير للمرحلة المقبلة وتجهيزهم للتحديات المحلية والإفريقية، التي تبدأ بمواجهة أبوقير يوم السبت القادم في كأس مصر، ثم لقاء الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ويؤدي الأهلي مرانه في الثالثة عصر غد الخميس، استعدادًا لمباراة أبوقير، ويخضع لاعبو الفريق والجهاز الفني لمسحة طبية قبل انطلاق المران، وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص بإجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية للكشف عن فيروس كورونا المستجد.
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