شكرا لقرائتكم اخبار محمد صلاح اليوم.. استمرار ايجابية عينة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اخبار محمد صلاح اليوم



نستعرض ابرز اخبار محمد صلاح نجم منتخب مر وليفروبل الانجليزين لاسيما انه يعاني الاصابة من فيروس كورونا.

وأبرز اخبار محمد صلاح اليوم:

محمد صلاح والننى يجريان مسحة جديدة بعد 4 أيام بعد إيجابية كورونا اليوم



يجري محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الانجليزي مسحة جديدة بعد 4 أيام للكشف عن فيروس كوفيد-19 بعدما أجري مسحة اليوم الا أن نتيجتها جاءت ايجابية، كما أجرى اليوم أيضا محمد النني نجم المنتخب وارسنال الانجليزي مسحة ثانية أكدت نتائجها ايجابية حالته، حيث تتم متابعة حالتهما أولا بأول بمعرفة الكابتن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية رئيس بعثة المنتخب العائدة من توجو والدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب .

وحقق منتخب مصر فوزًا غاليًا على منتخب توجو بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء على استاد "كيجيه"، فى الجولة الرابعة بتصفيات أمم أفريقيا 2022، وكان الفراعنة حققوا فوزًا مهمًا وصعبًا على نظيره التوجولى فى المباراة التى جمعت الفريقين فى القاهرة السبت الماضى بهدف نظيف، سجله محمود الونش.

بهذه النتيجة حصد المنتخب الوطنى ثلاث نقاط ويتصدر المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، وبفارق هدف عن منتخب جزر القمر المتواجد فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط، بينما توقف رصيد منتخب كينيا، عند 3 نقاط فى المركز الثالث ويقبع منتخب توجو فى المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.

وأوضح عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه اتصل بمحمد فضل رئيس البعثة للتهنئة، وأن اللاعبين سيحصلون على مكافأة جيدة بعد الفوز الذى تحقق بأداء قوى، مضيفا أن حسام البدرى تولى المسئولية فى ظروف صعبة وغير طبيعية ومحمد صلاح لم يشارك حتى الآن مع الجهاز الفنى الحالى وثقتى بلا حدود فى حسام البدرى وجهازه الفنى موجها التهنئة له مؤكدًا أنه اتصل بمحمد صلاح واطمأن عليه والأمور مستقرة ولا توجد أى أعراض ونفس الحال لمحمد الننى الذى لا يعانى من أعراض.

ميرور تعلن رسميا غياب محمد صلاح عن مواجهات ليفربول الثلاث المقبلة



كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن تأكد غياب النجم المصرى محمد صلاح عن مواجهة ليفربول أمام ليستر سيتى يوم السبت المقبل، فى إطار الجولة التاسعة من الدورى الإنجليزى الممتاز.

كما سيغيب الفرعون المصرى عن خوض مباراة الريدز أمام أتالانتا الإيطالى الأربعاء المقبل أيضا، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات لدورى أبطال أوروبا.

ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن صلاح سيغيب عن مواجهتى الأسبوع المقبل مع ليفربول، بعد أن أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم اليوم، استمرار إيجابية تحليل فيروس كورونا للنجم المصرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن محمد صلاح لا بد من بقائه فى العزل الصحى لمدة تصل إلى 10 أيام، وهو ما يعنى غيابه عن مباراة برايتون يوم السبت بعد المقبل فى الجولة العاشرة من البريميرليج.

وكان محمد صلاح قد طلب من مسئولى اتحاد الكرة الخضوع لمسحة جديدة اليوم الأربعاء بدلا من غد الخميس كما هو مقررا، حيث يرغب النجم المصرى فى السفر إلى إنجلترا غدا فى حالة ظهور المسحة سلبية وشفاءه من فيروس كورونا، ولكن أتت الرياح بما لا تشتهى السفن، وجاءت العينة إيجابية.

يذكر أن المسحة التى أجراها الفرعون المصرى قبل مباراة منتخب مصر أمام توجو الأولى جاءت إيجابية، ما أدى لاستبعاده من المباراتين وعزله فى الفندق قبل نقله إلى الجونة بناء على طلبه.

ويحتل محمد صلاح صدارة هدافى الدورى الإنجليزى برصيد 8 أهداف بالمشاركة مع الثلاثى، هيونج-مين سون مهاجم توتنهام هوتسبير، دومينيك كالفيرت-لوين مهاجم إيفرتون، وجيمى فاردى مهاجم ليستر سيتى.

ويتواجد ليفربول فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 17 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن ليستر سيتى المتصدر.

استمرار ايجابية مسحة فيروس كورونا لـ محمد صلاح والنني



أجرى اليوم محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الانجليزي مسحة جديدة للكشف عن فيروس كوفيد-١٩ إلا أن نتيجتها جاءت ايجابية، كما أجرى اليوم أيضا محمد النني نجم المنتخب وارسنال الانجليزي مسحة ثانية أكدت نتائجها ايجابية حالته، حيث تتم متابعة حالتهما أولا بأول بمعرفة الكابتن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية رئيس بعثة المنتخب العائدة من توجو والدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب.

وكان محمد الننى نجم أرسنال الإنجليزى ومنتخبنا الوطنى، قد غادر فندق إقامة المنتخب واستقل سيارة خاصة إلى منزله، حيث يخضع اللاعب للبروتوكول العلاجى من فيروس كورونا فى مصر لمدة أسبوع، حتى موعد إجرائه لمسحة كورونا جديدة على أن يعود إلى انجلترا عقب التأكد من شفائه وسلبية المسحة الخاصة به.

وكانت اللجنة الطبية المرافقة لبعثة المنتخب المصرى قد قررت نقل محمد الننى إلى المطار عبر سيارة خاصة استعدادًا للعودة إلى القاهرة وأيضا بسيارة خاصة إلى فندق الإقامة في التجمع الخامس عودة البعثة من توجو وتحقيق منتخب مصر فوزًا غاليًا على منتخب توجو، بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الثلاثاء على استاد "كيجيه" فى الجولة الرابعة بتصفيات أمم أفريقيا 2022، وكان الفراعنة حققوا فوزًا مهمًا وصعبًا على نظيره التوجولى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين فى القاهرة السبت الماضى بهدف نظيف، سجله محمود الونش.