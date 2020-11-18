شكرا لقرائتكم سموحة يتوصل لاتفاق مع محمد ليلة في صفقة انتقال حر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توصل مسئولو سموحة لصيغة اتفاق مع محمد ليلة مدافع وسط الجونة فى صفقة انتقال حر بعد الاتفاق الذى حدث بين اللاعب وأحمد سامى المدير الفنى للموج الأزرق فى ظل حاجة الفريق السكندرى لمدافع وسط خبرة .

وقد حضر اللاعب اليوم لمقر النادى بالإسكندرية وخضع للكشف الطبى للاطمئنان عليه قبل توقيع العقود بشكل رسمى، ومن المقرر توقيع العقود رسميا بين سموحة واللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة .

من ناحية أخرى فاز فريق سموحه بقيادة أحمد سامى على أبوقير للأسمدة بهدفين نظيفين وديا فى المباراة التى أقيمت بينهما بالإسكندرية ضمن استعدادات الموج الأزرق لبداية الدورى المقرر لها أوائل ديسمبر المقبل، بينما يستعد أبو قير للأسمدة لمواجهة الأهلى فى دور الثمانية لكأس مصر بالإضافة لانطلاق دورى القسم الثانى المقرر له يوم 25 نوفمبر الجارى .

احرز هدفى سموحة إسلام جمال والناشئ محمد أبو الحمد، وقام أحمد سامى بتجربة اللاعبين الجدد مع القدامى للوقوف على التشكيلة المثلى التى سيخوض بها مباريات الدورى فى ظل التدعيمات القوية التى أبرمها الفريق خلال الميركاتو الصيفى الحالى ضمن الخطة التى وضعها فرج عامر رئيس النادى بالإتفاق مع أحمد سامى للنهوض بالفريق الكروى والعودة من جديد لتمثيل مصر فى المحافل القارية .