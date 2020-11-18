شكرا لقرائتكم ربيع ياسين يوافق على خروج ثنائى بيراميدز من العسكر لمدة 24 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق ربيع ياسين، المدير الفنى لمنتخب الشباب، تحت 20 عامًا، على خروج الثنائى إبراهيم عادل الملقب ب"ديبالا" ومحمود صابر عبد المحسن، لاعبى فريق بيراميدز من معسكر شباب الفراعنة، للمشاركة فى مران بيراميذز، اليوم، الأربعاء، على أن ينضموا لمعسكر المنتخب غدا.

وأبلغ عادل محفوظ المدير الإدارى لمنتخب الشباب، ربيع ياسين، بيراميدز لضم الثنائى لمران الفريق، ومنح مدرب شباب الفراعنة، الثنائى الضوء الأخضر بالانضمام لمران فريقهما اليوم، على أن يعودا لمعسكر المنتخب غدا.

ويخوض شباب الفراعنة، مباراة ودية، بعد غدا الجمعة، أمام الفريق الأول لمنتخب السويس، استعدادا لتصفيات بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا بموريتانيا مارس 2021.

ويخضع لاعبو منتخب الشباب تحت 20 عامًا، بقيادة ربيع ياسين، والجهاز الفنى والإدارى والطبى للمسحة الطبية الأولى، لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بمقر فندق الإقامة صباح الأحد المقبل.

وتجرى المسحة تحت إشراف وليد منظور طبيب منتخب الشباب، والذى أكد أنه سيتم إجراء مسحة ثانية قبل 72 ساعة قبل السفر إلى تونس، يوم 12 ديسمبر المقبل، للمشاركة فى بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا.

وأجرى لاعبو المنتخب، أمس الثلاثاء، مجموعة من القياسات، للوقوف على مدى جاهزيتهم، استعدادا لخوض البطولة، ويستعد شباب الفزاعنة، لمواجهة فريق منتخب السويس، وديا بعد غد، الجمعة، على استاد السويس.