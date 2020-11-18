شكرا لقرائتكم خبر عن داسيلفا: الفوز على بني ياس خطوة مهمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

أكد الأوروغوياني خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء، أن الفوز على بني ياس الذي يلتقيه فريقه الجمعة، يمثل خطوة كبيرة لفريقه في دوري الخليج العربي لمواصلة النتائج الإيجابية.

وقال: «نعلم خطورة بني ياس الذي يقدم موسماً جيداً بفضل مجموعة من العناصر البارزة خاصة في الجانب الهجومي، والمباراة لن تكون سهلة على الفريقين وستحكمها الجزئيات الصغيرة».

وعن الاستعدادات أثنى داسيلفا على الجاهزية المثالية للجميع باستثناء التوغولي مالابا الذي يتوقع وصوله الخميس بعد المشاركة مع منتخب بلاده توغو في تصفيات أمم إفريقيا.

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