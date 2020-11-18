شكرا لقرائتكم خبر عن كرونوسلاف مدرب النصر: التكتل الدفاعي للشارقة لا يشغل تفكيري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

أكد الكرواتي كرونوسلاف، مدرب النصر، أنه يعلم جيداً قوة الشارقة، لكن لدى النصر فريقاً كبيراً ولاعبين مميزين، لذلك كانت هناك متابعة جيدة للفريق المنافس خلال الفترة الماضية، قبل مواجهة الفريقين الجمعة في الجولة السادسة من دوري الخليج العربي.

وقال إن أيام «فيفا» والمباريات الدولية لا تروق له تماماً مثل بقية مدربي الأندية، ولكن هذه هي حال كرة القدم، لافتاً إلى عدم وجود أي أعذار بالنسبة للنصر قبل لقاء الشارقة.

وتابع: سعيد للغاية بالمباراة، وأتوقع أن تكون قمة كبيرة بين الفريقين، كما أن اللقاء سيكون ممتعاً للغاية.

وعاد المدرب الكرواتي ليتحدث عن فريق الشارقة مؤكداً أنه دائماً ما يدخل المباريات، ولديه توازن في تشكيلته، لكن النصر استعد جيداً، وعمل على قدم وساق من أجل التجهيز للقاء.

وبسؤال كرونوسلاف عما تعني له المباراة قال: المباراة تعني تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث فقط.

وأتم المدرب بالتأكيد أنه لا يشغله طريقة لعب الشارقة التي تركز على التكتل الدفاعي، لأن النصر لديه فلسفته أيضاً في اللعب، وبالتالي قادر على تحقيق النتيجة الأفضل من اللقاء.

من جانبه أكد محمد فوزي لاعب النصر أنه يعلم جيداً أهمية اللقاء وصعوبة مواجهة فريق مثل الشارقة، لكن التركيز سيكون سلاح الفريق من أجل تحقيق الفوز.