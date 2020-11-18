شكرا لقرائتكم خبر عن كونتيس: مباراة الفجيرة بداية لحصد النقاط في الدوري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مصعب الفكي

سيكون حتا مطالباً بالفوز عندما يواجه الفجيرة، الجمعة، في الجولة السادسة من دوري الخليج العربي، الفريق جمع نقطة واحدة بعد خمسة جولات ويتطلع إلى بداية جديدة من مباراة الفجيرة، وحصد النقاط الثلاث.

وأوضح اليوناني كريستوس كونتيس المدير الفني لفريق حتا، أن المباراة لن تكون سهلة، مبيناً أن المنافس لديه الطموحات نفسها في الحصول على نقاط اللقاء، وقال: إنها مباراة مهمة بالنسبة لنا، نواجه فريقاً يلعب بنفس الطريقة، ولديه نفس الطموحات في الدوري، وهدفه نفس هدفنا، وهو البقاء في دوري الخليج العربي وتحقيق مركز متقدم، كل هذه العوامل تصعّب مهمتنا في المباراة.

وأضاف: المباراة ستكون صعبة للفريقين، الموقف متشابه لأن الفريقين لديهما نقطة واحدة في ذيل الترتيب، ولابد من تحسين الموقف.

وأوضح كونتيس أن الفريق تدرب بشكل جيد خلال الأسبوع الماضي، واستعد جيداً للمباراة مبيناً أن الأجواء كانت رائعة في التدريبات، واللاعبون تدربوا بروح معنوية عالية، وقال: تدربنا بشكل جيد خلال الأسبوع، ونريد أن نتطور إلى الأفضل، أتمنى أن نقدم أداء جيداً في المباراة مثل الأداء الذي قدمناه أمام بني ياس في بطولة الكأس، أنا سعيد بمستوى اللاعبين خلال التدريبات، هناك أجواء جيدة وإيجابية، أتمنى أن يكون لديهم نفس الطاقة والدافعية، الجمعة، حتى يتمكنوا من تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفجيرة.

وعن صعوبة المواجهة لكون المنافس لديه نفس الطموح قال كونتيس: مثل هذه المباريات جيدة، ولكن يجب أن تقاتل حتى النهاية لتحقيق الفوز، المنافس يلعب بنفس الطريقة ويتطلع أيضاً للفوز، الفجيرة فريق جيد، وكان يستحق الأفضل خلال المباريات التي خاضها في البطولة.

وأضاف: نحن أيضاً لم نكن سيئين، ولكن الروزنامة لم تكن في مصلحتنا، واجهنا فرقاً قوية من البداية، ولم يكن سهلاً أن نحصد النقاط ، في مباراة الفجيرة سنختبر جاهزيتنا، ويجب أن نبدأ بحصد النقاط.

وأكد كونتيس أن الفريق سيفتقد جهود عدد من اللاعبين في مقدمتهم الحارس أحمد ديدا، وكذلك سعيد المسماري الذي أصيب في مباراة بني ياس في الكأس، كما لن يكون حميد عباس متاحاً للمشاركة بسبب الإصابة.