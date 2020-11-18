أول تعليق من الأهلي بشأن إصابة اللاعبين الدوليين بفيروس كورونا





قال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه اطمأن على المسحات الطبية الخاصة باللاعبين الدوليين، بعد انتهاء معسكر المنتخب الوطني الذي تخللته مباراتا توجو مؤخرًا.

وأكد خالد محمود، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي أن المسحة الطبية للاعبي الأهلي جاءت سلبية، وفقًا لنتائج المسحات التي أجراها اللاعبون بعد مباراة توجو.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق أبو قير للأسمدة، ضمن مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، المحدد لها السبت المقبل، على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، فيما يؤدي الفريق مرانه في الثالثة عصر غد الخميس، استعدادًا للمباراة.

ويخضع لاعبو الفريق والجهاز الفني لمسحة طبية قبل انطلاق المران، وفقًا للبروتوكول الطبي ‏الخاص بإجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية للكشف عن فيروس كورونا المستجد.‏