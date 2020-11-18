كورونا تضرب المنتخب بـ3 إصابات جديدة.. واستمرار إيجابية مسحتي «صلاح والنني»

كتب: ضياء السقا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الأربعاء، إصابة أحمد حسن "كوكا" مهاجم المنتخب الوطني وأولمبياكوس اليوناني، بفيروس كورونا "كوفيد 19".

وقال اتحاد الكرة، في بيان: "أظهرت نتائج المسحات التي أجريت لأعضاء بعثة المنتخب صباح اليوم الأربعاء فور عودتها من توجو سلبية نتائج جميع أعضاء البعثة عدا 3".

وأوضح البيان: "وجاءت 3 نتائج إيجابية وهم، أحمد حسن كوكا لاعب المنتخب، وشادي الجيلاني المنسق الإعلامي للمنتخب، ومحمد عبده مدلك الفريق".

وكان اتحاد الكرة قد أعلن في وقت سابق إصابة محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، وكذلك زميله في الفراعنة النجم محمد النني، لاعب أرسنال الإنجليزي.

وأعلن الاتحاد استمرار إيجابية مسحة محمد صلاح، وكذلك زميله محمد النني.

وأوضح الاتحاد، عبر صفحته على «فيس بوك»: «أجرى اليوم محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الانجليزي مسحة جديدة للكشف عن فيروس كوفيد-١٩ إلا أن نتيجتها جاءت ايجابية».

وأضاف: «كما أجرى اليوم أيضا محمد النني نجم المنتخب وارسنال الانجليزي مسحة ثانية أكدت نتائجها ايجابية حالته، حيث تتم متابعة حالتهما أولا بأول بمعرفة الكابتن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية رئيس بعثة المنتخب العائدة من توجو والدكتور محمد أبوالعلا طبيب المنتخب».

وواجه منتخب مصر نظيره توجو مرتين خلال التوقف الدولي الجاري في شهر نوفمبر، فاز ذهابا وإيابا بنتيجتي 1-0 و3-1.

ويتصدر منتخب مصر مجموعته في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون برصيد 8 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب جزر القمر الثاني.