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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،مع ريكاردو ليما -سكرتير أول رئيس الاتحاد البرازيلي ورئيس بعثة منتخب البرازيل الأوليمبي، وذلك بديوان عام الوزارة، للحديث عن الدورة الودية للمنتخبات الأولمبية تحت 23 سنة، والتي نظمتها مصر بمشاركة منتخبي البرازيل وكوريا الجنوبية بجانب المنتخب الوطني الأوليمبي خلال الفترة (12 -17) نوفمبر الجاري، في إطار الاستعداد للمشاركة في أولمبياد طوكيو القادمة،حضر اللقاء لينكولن كروز منسق أمنى للاتحاد.

أكد أشرف صبحى أن مصر تفتتح ذراعيها للجميع، وعلي أتم الإستعداد لتنظيم كبري البطولات العالمية نظرا لدعم القيادة السياسية للرياضة بشكل واضح، مشيدا بقوة البطولة الدولية التي أقيمت بمصر بمشاركة منتخبي كوريا الجنوبية والبرازيل.

كان منتخب البرازيل الأوليمبي قد شارك في منافسات الدورة الودية الدولية الأوليمبية مع كل من منتخب مصر ومنتخب كوريا الجنوبية، والتى انتهت بفوز المنتخب الوطني الأوليمبي بالدورة برصيد 4 نقاط حصدهم بعد التعادل مع كوريا الجنوبية والفوز على منتخب البرازيل.

وانطلقت الدورة يوم الخميس الماضي بتعادل المنتخب الأولمبي مع كوريا الجنوبية سلبيا، وفازت البرازيل على كوريا الجنوبية 3/1 في ثاني مباريات الدورة يوم السبت الماضي، وكانت إدارة السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة قد نظمت بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار جولة سياحية لبعثة منتخب البرازيل الأوليمبي على هامش مشاركتهم بالدورة الأوليمبية الدولية التي أقيمت بمصر، حيث شملت الجولة زيارة المتحف المصري والأهرامات.



وزير الرياضة يلتقي رئيس بعثة منتخب البرازيل الأوليمبي وزير الرياضة يلتقي رئيس بعثة منتخب البرازيل الأوليمبي



أشرف صبحى يتحدث مع وفد البرازيل