شكرا لقرائتكم خبر عن "من يعيد أمجادك ".. اعرف ماذا قال المغردون عن إعلان الحضرى لاعتزاله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مسيرة رائعة لحارس مرمى منتخب مصر الأسبقعصام الحضرى ، عاشت معه جماهير كرة القدم المصرية أحلامها وطموحتها سواء خلال الفوز بكؤوس كأس الأمم الأفريقية، ووصفوه بالأسطورة من الصعب تكررها لما لها من مجهودات كبيرة في إحراز الكثير من البطولات سواء مسيرته مع الأندية أو مع المنتخب المصرى.



هاشتاج الحضرى تريند على تويتر

شارك آلاف من خلال موقع تويتر، عبر هاشتاج "الحضرى" الذى تصدر قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر، حيث كتب زكريا عبد الغنى:"أسطورة لم ولن تتكرر تانى أحسن حارس مرمى فى مصر وأفريقيا على مر التاريخ بالتوفيق فى مجال التدريب وفى انتظار من يعيد امجادك ياحضرى".

وقال محمد، عبر تغريدته الحارس عصام الحضرى عبر تغريدته، قائلاً:"عصام الحضري يعلن اعتزاله كره القدم في سن ال47 وداعا يا اسطورة من اساطيرالكره المصرية و الأفريقية".

وغرد أحمد :"مش هقول ده يوم اعتزال أعظم حراس افريقيا ولا وأحد من أعظم حراس العالم أنا هقول اعتزال أعظم حارس مرمي في التاريخ اللي عقد مهاجمين محترفين تسمع اساميهم تترعب ويلعبوا في أصعب دوريات العالم، يوم حزين جدا لشباك المرمي إن مش هيحميه تاني عصام الحضري الأعظم يعلق قفازه الذهبي".

ويرى مصطفى :"برغم كل المواقف التي شابت مسيرته والتي امتدت في الملاعب لأكثر من 23 سنة، جمع خلالها أكثر من 28 بطولة، عن عمر بالغ ال 47 .. الأسطورة التي لن تتكرر، وأهم حارس مرمى في تاريخ مصر بل هو الحارس الأول في إفريقيا على مر التاريخ، السد العالي عصام الحضري يعتزل كرة القدم رسميًا".

يشار إلى أن عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب مصر الأسبق، جدد اليوم الأربعاء، إعلانه قرار اعتزال الساحرة المستديرة، مؤكداً أنه سوف يتجه لخوض تحدٍ جديد على صعيد تدريب حراس المرمى، وكتب السد العالى عبر حسابه على تويتر "ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس".. الحمد لله أديت رسالتى على الوجه الأكمل، والله يشهد أننى لم أدخر جهدًا ولا عرقًا وأنا أرتدى فانلة منتخب بلادى التى تشرفت بها. وحققت مع زملائى انجازات ستظل محفورة بحروف من ذهب على مدار التاريخ".

ويشار إلى أن الحساب الرسمى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" عن خالص أمنياته بالتوفيق للحارس المصرى عصام الحضرى، الذى أعلن اليوم قرارا اعتزاله لعب كرة القدم نهائيا، حيث كتب حساب الفيفا، عبر تويتر: "السد العالى أعلن رسمياً تعليق قفازاته بعد مسيرة أسطورية، خالص تمنياتنا بالنجاح فى مسيرتك التدريبية كابتن عصام، نراك فى الملاعب قريباً، وشكراً على الذكريات".