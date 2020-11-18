شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن كوكا يوجه رسالة للجماهير بعد إصابته بكورونا: سأعود أقوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه أحمد حسن كوكا، لاعب أولمبياكوس اليونانى ومنتخب مصر، الشكر إلى من يقومون بالاطمئنان عليه عقب إعلان إصابته بفيروس كورونا، مؤكدا أنه سيعود أقوى. وكتب أحمد حسن كوكا، عبر حسابه بموقع تويتر: "كما يعلم معظمكم، فقد ثبتت إصابتي بفيروس كورونا، أنا بخير، شكرًا جزيلاً على جميع رسائلكم الطيبة، سأعود قريبا أقوى".



أحمد حسن كوكا عبر تويتر

وغادر أحمد حسن كوكا فندق الإقامة بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا، وأظهرت نتائج المسحات التى أجريت لأعضاء بعثة المنتخب الوطنى الأول صباح اليوم فور عودتها من توجو عن إيجابية عينة محمد النني لاعب أرسنال للمرة الثانية.

كما أثبتت النتائج سلبية جميع أعضاء البعثة عدا ثلاثة ظهرت نتائجهم إيجابية وهم: اللاعب أحمد حسن (كوكا) وشادي الجيلاني المنسق الإعلامي للفريق ومحمد عبده مدلك الفريق.

وصلت، صباح اليوم، بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري إلى القاهرة قادمة من توجو علي متن طائرة خاصة وفرتها شركة بريزنتيشن الراعي لاتحاد الكرة والمنتخبات الوطنية، فى رحلة استغرقت 6 ساعات .

وكان منتخب مصر حقق فوزًا غاليًا على منتخب توجو، بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على استاد "كيجيه" فى الجولة الرابعة بتصفيات أمم أفريقيا 2022، وكان الفراعنة حققوا فوزًا مهمًا وصعبًا على نظيره التوجولى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين فى القاهرة السبت الماضى بهدف نظيف، سجله محمود الونش.