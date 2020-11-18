شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يوافق علي انضمام ديبالا وصابر لمران بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وافق ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، تحت 20 عامًا، على خروج الثنائي إبراهيم عادل الملقب ب"ديبالا" و محمود صابر عبد المحسن، لاعبي فريق بيراميدز من معسكر شباب الفراعنة، للمشاركة في مران بيراميذز، اليوم، الأربعاء، على أن ينضموا لمعسكر المنتخب غدا.
وأبلغ عادل محفوظ المدير الإداري لمنتخب الشباب، ربيع ياسين، بيراميدز لضم الثنائي لمران الفريق، ومنح مدرب شباب الفراعنة، الثنائي الضوء الأخضر بالانضمام لمران فريقهما اليوم، على أن يعودا لمعسكر المنتخب غدا.
ويخوض شباب الفراعنة، مباراة ودية، بعد غدا الجمعة، أمام الفريق الأول لمنتخب السويس، استعدادا لتصفيات بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا بموريتانيا مارس 2021.
ويخضع لاعبو منتخب الشباب تحت 20 عامًا، بقيادة ربيع ياسين، والجهاز الفني والإداري والطبي للمسحة الطبية الأولى، لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بمقر فندق الإقامة صباح الأحد المقبل.
وتجري المسحة تحت إشراف وليد منظور طبيب منتخب الشباب، والذي أكد أنه سيتم إجراء مسحة ثانية قبل 72 ساعة قبل السفر إلى تونس، يوم 12 ديسمبر المقبل، للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا.
وأجرى لاعبو المنتخب، أمس، الثلاثاء، مجموعة من القياسات، للوقوف على مدى جاهزيتهم، استعدادا لخوض البطولة، ويستعد شباب الفزاعنة، لمواجهة فريق منتخب السويس، وديا بعد غد، الجمعة، على استاد السويس.
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