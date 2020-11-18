شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يقترب من التعاقد مع مدافع وسط الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصل مسئولو سموحة لصيغة اتفاق مع محمد ليلة مدافع وسط الجونة في صفقة انتقال حر بعد الاتفاق الذى حدث بين اللاعب وأحمد سامى المدير الفني للموج الأزرق في ظل حاجة الفريق السكندرى لمدافع وسط خبرة.

وقد حضر اللاعب اليوم لمقر النادى بالإسكندرية وخضع للكشف الطبي للاطمئنان عليه قبل توقيع العقود بشكل رسمي، ومن المقرر توقيع العقود رسميًا بين سموحة واللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة.

من ناحية أخرى فاز فريق سموحة بقيادة أحمد سامى على أبوقير للأسمدة بهدفين نظيفين وديًا في المباراة التي أقيمت بينهما بالإسكندرية ضمن استعدادات الموج الأزرق لبداية الدورى المقرر لها أوائل ديسمبر المقبل، بينما يستعد أبو قير للأسمدة لمواجهة الأهلى في دور الثمانية لكأس مصر بالإضافة لانطلاق دورى القسم الثانى المقرر له يوم 25 نوفمبر الجارى.

أحرز هدفى سموحة إسلام جمال والناشئ محمد أبو الحمد، وقام أحمد سامى بتجربة اللاعبين الجدد مع القدامى للوقوف على التشكيلة المثلى التي سيخوض بها مباريات الدورى في ظل التدعيمات القوية التي أبرمها الفريق خلال الميركاتو الصيفى الحالي ضمن الخطة التي وضعها فرج عامر رئيس النادى بالإتفاق مع أحمد سامى للنهوض بالفريق الكروى والعودة من جديد لتمثيل مصر في المحافل القارية.