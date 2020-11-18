ماذا قدم محترفو الأهلى والزمالك مع منتخبات بلادهم فى التصفيات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك عدد من المحترفين فى الأهلى والزمالك مع منتخبات بلادهم فى مباريات الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا المؤهلة إلى بطولة الأمم الافريقية الكاميرون 2022 حيث ساهم بعضهم فى خطف الفوز وحسم التأهل لبلادهم.

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وينتظر النادى الأهلى مواجهة من العيار الثقيل تجمعه أمام نظيره الزمالك فى نهائى دورى أبطال افريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري، ويخشى القطبين إصابة أى لاعب من الأساسيين قبل الموقعة المرتقبة.

فيما يستعد الأهلى لمواجهة نظيره أبوقير للأسمدة، يوم 21 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات دور ربع نهائى كأس مصر، فيما يلاقى نظيره الزمالك، فريق نادى مصر فى ربع نهائى كأس مصر، قبل صدام العملاقيقين معا فى نهائى دورى أبطال إفريقيا.

ويعتبر على معلول وفرجانى ساسى لاعبا القطبين الأشهر داخل منتخب واحد حيث يجمعهما منتخب تونس نسور قرطاج والذى قدم مستويات رائعة خلال تلك التصفيات، حيث حسم التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا المقبلة رغم التعادل أمام تنزانيا 1-1.