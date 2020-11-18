شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الزمالك يتواصل مع مدحت عبد الهادى "هاتفيا" بعد دخوله العزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الجهاز الفني والإداري بنادي الزمالك، على الاطمئنان والتواصل مع مدحت عبدالهادي المدرب العام للفريق، وذلك في ظل إيجابية المسحة الطبية الخاصة به للكشف عن فيروس كورونا وقام محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، بالتواصل مع عبدالهادي لمتابعة الحالة الطبية الخاصة به، حيث تم الاطمئنان عليه في ظل عدم وجود أعراض، وتم عمل بعض الفحوصات الطبية له، ووضع البروتوكول العلاجي له للتعافي .

ويغيب مدحت عبدالهادي عن مران الزمالك، اليوم، نظرا لبداية البروتوكول الطبي والعزل الصحى، ويستعد الفريق الأبيض فى الفترة الحالية لخوض مباراته أمام نادى مصر، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر، وذلك قبل خوضه مباراته المرتقبة أمام الأهلى، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى، على استاد القاهرة.

وتأهل الزمالك إلى النهائى الأفريقى بعد فوزه على الرجاء المغربى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على استاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بنتيجة 4 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، ليرافق الأهلى فى المباراة النهائية بعد فوز الأحمر على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على استاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.