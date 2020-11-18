شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يهزم مياه البحيرة بهدفين نظيفين وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق سموحة بقيادة أحمد سامى على مياه البحيرة بهدفين نظيفين وديا في المباراة التي أقيمت بينهما بالإسكندرية ضمن استعدادات الموج الأزرق لبداية الدورى المقرر لها أوائل ديسمبر المقبل.

احرز هدفى سموحة إسلام جمال والناشئ محمد أبو الحمد، وقام أحمد سامى بتجربة اللاعبين الجدد مع القدامى للوقوف على التشكيلة المثلى التي سيخوض بها مباريات الدورى في ظل التدعيمات القوية التي أبرمها الفريق خلال الميركاتو الصيفى الحالي ضمن الخطة التي وضعها فرج عامر رئيس النادى بالإتفاق مع أحمد سامى للنهوض بالفريق الكروى والعودة من جديد لتمثيل مصر في المحافل القارية .

وتعاقد سموحة مع 6 صفقات حتى الآن هى محمود البدرى مدافع الإنتاج الحربى فى صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع أطهر الطاهر الظهير الأيمن لفريق الهلال السودانى فى صفقة انتقال حر أيضا، فيما تم التعاقد مع عبد الكريم الوادي، ورفيق كابو، لاعبي وادي دجلة، ومحمد أشرف حارس المقاولون العرب، وأحمد الرفاعي، الظهير الأيسر لفريق الداخلية.