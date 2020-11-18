شكرا لقرائتكم محمد يوسف يعتذر عن تدريب الشرطة العراقى من أجل البنك الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتذر محمد يوسف المدير الفنى لفريق البنك الأهلى لنادى الشرطة العراقى عن تولى مهمة الفريق خلال الفترة المقبلة، وكان نادى الشرطة العراقى قد كثف مفاوضاته خلال الأيام الماضية مع محمد يوسف من أجل تولى مهمة المدير الفنى للقيثارة الخضراء خلال الأيام القادمة لكن المدرب المصرى اعتذر لهم احتراما لتعاقده مع نادى البنك الأهلي.

ويسعى يوسف لتحقيق نتائجه جيدة مع فريق البنك الأهلى فى الموسم الجديد فى ضوء الدعم الكامل الذى يلقاه من مجلس الإدارة برئاسة اللواء أشرف نصار.

وعكف محمد يوسف خلال الأيام الماضية على التعاقد مع العديد من اللاعبين المميزين القادرين على تحقيق أهداف النادى وفق الرؤية التى وضعها الجهاز الفنى بالتنسيق مع مجلس الادارة.

وأكد محمد يوسف لمسئولى الشرطة العراقى أنه يحترم النادى الذى سبق وتولى قيادته مرتين سابقا ويرتبط بعلاقة قوية مع جماهير القيثارة الخضراء لكن احترامه للتعاقد الذى أبرمه مع نادى البنك الأهلى يمنعه من قبول العرض وهو ما تفهمه مسئولى النادى العراقي.