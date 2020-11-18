شكرا لقرائتكم طبيب الأهلى يطمئن على مسحات اللاعبين الدوليين بعد انتهاء معسكر المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إنه اطمأن على المسحات الطبية الخاصة باللاعبين الدوليين، بعد انتهاء معسكر المنتخب الوطني الذي تخللته مباراتا توجو مؤخرا، وقال محمود إن المسحة الطبية للاعبي الأهلي جاءت سلبية، وذلك وفقًا لنتائج المسحات التي أجراها اللاعبون بعد مباراة توجو.

ويستعد الأهلي حاليًّا لمواجهة فريق أبوقير للأسمدة، المحدد لها السبت المقبل على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

وضم منتخب مصر ستة لاعبين من الأهلي في مباراة توجو الأولى وهم محمد الشناوي وأيمن اشرف ومحمد هاني وحمدي فتحي وأيمن أشرف ومحمد مجدي قفشة، قبل أن يتم استبعاد الثنائي السولية وهاني من المباراة الثانية لإيقاف الأول وإصابة الثاني.

وشهدت الساعات الماضية تواصل طبيب الأهلي مع نظيره في المنتخب بشأن رباعي الفريق الذي خاض مباراة توجو أمس الثلاثاء، بتوجو في الجولة الرابعة لتصفيات أمم أفريقيا، والتى فازت فيها مصر بثلاثة أهداف لهدف وهم الشناوي وأيمن أشرف ومحمد مجدي قفشة وحمدي فتحي خاصة وأن أيمن تعرض لإصابة بسيطة في اللقاء غادر على أثرها أرض الملعب قبل أن يؤكد جهاز المنتخب إن الإصابة بسيطة، وفازت مصرعلى توجو في اللقاء الأول السبت الماضي بهدف نظيف قبل أن تفوز في اللقاء الثاني بثلاثة أهداف لهدف.