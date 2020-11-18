شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يلتقى رئيس بعثة منتخب البرازيل الأوليمبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالسيد/ ريكاردو ليما -سكرتير اول رئيس الاتحاد البرازيلي ورئيس بعثة منتخب البرازيل الأوليمبي، وذلك بديوان عام الوزارة، للحديث عن الدورة الودية للمنتخبات الأولمبية تحت ٢٣ سنة، والتي نظمتها مصر بمشاركة منتخبي البرازيل وكوريا الجنوبية بجانب المنتخب الوطني الأوليمبي خلال الفترة (12 -17) نوفمبر الجاري، في إطار الاستعداد للمشاركة في أولمبياد طوكيو القادمة.

حضر اللقاء السيد/ لينكولن كروز منسق أمنى للاتحاد البرازيلي، السيد/ برونو بتشيكو صحفي، السيد جوستافو ليل مترجم، محمود حسام ممثل شركة مودرن سبورت المنظمة

اكد وزير الشباب والرياضة ان مصر تفتتح زراعيها للجميع، وعلي أتم الاستعداد لتنظيم كبري البطولات العالمية نظرا لدعم القيادة السياسية للرياضة بشكل واضح، مشيدا بقوة البطولة الدولية التي أقيمت بمصر بمشاركة منتخبي كوريا الجنوبية والبرازيل.

وكان منتخب البرازيل الأوليمبي قد شارك في منافسات الدورة الودية الدولية الأوليمبية مع كل من منتخب مصر ومنتخب كوريا الجنوبية، والتى انتهت بفوز المنتخب الوطني الأوليمبي بالدورة برصيد 4 نقاط حصدهم بعد التعادل مع كوريا الجنوبية والفوز على منتخب البرازيل.

وانطلقت الدورة يوم الخميس الماضي بتعادل المنتخب الأولمبي مع كوريا الجنوبية سلبيا، وفازت البرازيل على كوريا الجنوبية 3/1 في ثاني مباريات الدورة يوم السبت الماضي.

وكانت إدارة السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة قد نظمت بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار جولة سياحية لبعثة منتخب البرازيل الأوليمبي على هامش مشاركتهم بالدورة الأوليمبية الدولية التي أقيمت بمصر، حيث شملت الجولة زيارة المتحف المصري والأهرامات.