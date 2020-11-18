ارتفاع إصابات الأهلي لـ5 لاعبين قبل أيام من نهائي إفريقيا

كتب: ضياء السقا

أعلن الدكتور خالد محمود، طبيب الأهلي أن جونيور أجايي، لاعب الفريق، ‏تعرض للإصابة في نهاية المران، الذي أقيم مساء الأربعاء، على ملعب التتش، استعدادًا ‏لمواجهة أبوقير المقرر لها يوم السبت المقبل في دور الثمانية ببطولة كأس مصر‏.

وقال طبيب الأهلي، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، إن أجايي كان يشارك في المران الجماعي بصورة طبيعية قبل تعرضه للإصابة، وسيخضع لفحص طبي غداً لتقييم حالته.‏

وسيطر القلق على جماهير الأهلي، بعد إصابة 4 لاعبين بالفريق الأحمر، خلال مشاركتهم مع منتخاباتهم في التصفيات الإفريقية، قبل 10 أيام فقط من نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام الزمالك.

أيمن أشرف

وأصيب أيمن أشرف مدافع الأهلي في مباراة المنتخب الوطني أمام توجو، الثلاثاء، والتي انتهت بتفوق الفراعنة بثلاثة أهداف لهدف، ولم يستطع إكمال اللقاء.

من جانبه، أكد جمال محمد علي نائب رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري، والمتواجد مع بعثة منتخب مصر في توجو، إصابة أيمن أشرف بشد خفيف في عضلة السمانة.

وأشار نائب رئيس اللجنة في تصريحات عبر إذاعة الشباب والرياضة، إلى أن إصابة أشرف خفيفة ولا تدعو للقلق من ناحية غيابه لفترة طويلة.

وقال جمال محمد علي: "أيمن أشرف إصابته خفيفة، عبارة عن شد خفيف في عضلة السمانة".

واختتم: "اللاعب بخير ولا داعي للقلق، وتغييره كان للحفاظ عليه فقط".

آليو ديانج

وفي سياق متصل، تعرض الدولي المالي آليو ديانج، لاعب وسط الأهلي، للإصابة مع منتخب بلاده في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء، ضد منتخب ناميبيا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

وخرج آليو ديانج في الدقيقة 60 بعدما شعر ببعض الآلام، عقب ظهوره بشكل مميز خلال اللقاء، وصناعته للهدف الأول لمنتخب مالي في شباك ناميبيا.

وفي سياق متصل، أكد ديانج، جاهزيته للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف في اتصال هاتفي مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، أن الإصابة التي تعرض لها في مباراة مالي وناميبيا، مساء الثلاثاء، كدمة خفيفة لن تمنعه من المشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن خروجه من الملعب، في الدقيقة 60 من زمن المباراة، جاء بعد شعوره بألم بسيط.

علي معلول

وفي ذات السياق، تعرض جمهور النادى الأهلى لصدمة فور رؤيتهم علي معلول الظهير الأيسر، يسقط مصابا فى إحدى الكرات المشتركة خلال مشاركته مع منتخب بلاده تونس ضد تنزانيا، لكنه تحامل على نفسه وأكمل اللقاء.

محمد هاني

وكان منتخب مصر قد أعلن حجم الإصابة التي تعرض لها الظهير الأيمن محمد هاني في مواجهة توجو التي أقيمت السبت الماضي، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

وقال المنتخب في بيان رسمي إن محمد هاني سيكون خارج قائمة بعثة الفريق المسافرة إلى توجو على متن طائرة خاصة اليوم الأحد لخوض لقاء الجولة الرابعة يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف أن هاني ثبتت إصابته بجذع في الرباط الخارجي للركبة وفقا لنتائج الآشعة التي خضع إليها.

من جانبه، قال محمد أبو العلا طبيب المنتخب إن إصابة محمد هاني ليست مقلقة، خاصةً وأنها ما زالت في مراحلها الأولي.

وأضاف في تصريحات صحفية أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام البدري فضَّل إراحة هاني وعدم المجازفة به.

وأتم طبيب المنتخب قائلا: "تم التواصل مع الجهاز الطبي للأهلي لإبلاغه بحالة اللاعب".

يُذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا المرتقب يوم 27 نوفمبر الجاري على ملعب استاد القاهرة.