شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة عن أزمة منتخب رفع الأثقال: "سنوقع عقوبات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن موقف المنتخب المصري كان صعبًا في المجموعة، كما أن الفريق بعد فترة توقف طويلة فاز بصعوبة في مصر، بينما تمكن المنتخب من تقديم أداء جيد خارج أرضه وفاز، على الرغم من وجود إصابات، مشيرًا إلى أن هناك فرحة كبيرة بسبب الفوز، بعد الاطمئنان على المنتخب، خاصة أن المنتخب تصدر مجموعته.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "كان يجب أن أذهب لاستقبالهم، لابد أن يشعروا أننا بجانبهم دائمًا، اللاعب لابد أن يشعر أن هناك اهتمامًا به، لأن هؤلاء اللاعبين هم من يمثلوننا ويرفعون علم مصر، ويجب أن نشعر بالفخر لفوز مصر على البرازيل على مستوى المنتخبات الأولمبية، شعرنا بالاطمئنان على منتخب مصر 23 سنة، ولابد أن ننظر للجزء الإيجابي في أي شيء".

وقال: "نحن الآن في فترة الشتاء، وفور أن بدأنا في استكمال النشاط كان هناك فرق بها 18 لاعبًا مصابًا بفيروس كورونا، ولكن مع التدرج في تطبيق قرارات الحكومة أصبح الأمر أكثر يسرًا، تحدثت مع رئيس اللجنة الطبية في اتحاد كرة القدم، وهناك آلية يتم تطبيقها، ولولا تلك الآلية لما كنا علمنا بإصابات كورونا في المنتخب خاصة أنها لم تظهر أعراض على اللاعبين المصابين، ويتم إجراء مسحة ومسحتين".

وتابع: "أمامنا خياران، إما إيقاف النشاط وتجميده، أو استكماله مع وجود إجراءات احترازية، والخيار الثاني هو الأصح، ومستمرون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وبالنسبة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي أفريقيا، فلابد من مواجهة التعصب بين الجماهير، ويجب أن نظهر بشكل يليق بمصر، وأتمنى أن نرى كرة جيدة في تلك المباراة".

وقال: "داخل معسكر رفع الأثقال حدثت مشكلة وتدخلنا ورئيس اللجنة الأولمبية تواجد، ولابد من اتخاذ قرار بشأنها ولن نتوقف عن تطبيق القانون".