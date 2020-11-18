شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أجاي فى نهاية مران الأهلي وفحص طبي غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد محمود، طبيب الأهلي إن جونيور أجايي لاعب الفريق، ‏تعرض للإصابة في نهاية المران، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا ‏لمواجهة أبوقير المقرر لها يوم السبت المقبل في دور الثمانية ببطولة كأس مصر‏، وقال طبيب الأهلي إن أجايي كان يشارك في المران الجماعي بصورة طبيعية قبل تعرضه للإصابة، وسيخضع لفحص طبي غداً لتقييم حالته.‏ فيما إنتظم عمرو السولية لاعب الأهلي في مران الفريق الجماعي عصر اليوم وكان اللاعب قد عاد أمس إلي الأهلي بعد مغادرة معسكر المنتخب عقب إعلان غيابه عن مباراة توجو أمس بسبب الايقاف ، و خاض أمس عمرو السولية، ومحمد هانى، لاعبا الأهلي،جلسة تأهيل منفردة في «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة. وانتظم الثنائى فى أداء البرنامج التدريبى المحدد لهما من الجهاز الفني للفريق بعد خروجهما من معسكر المنتخب الوطني عقب مباراة توجو الماضية التى أقيمت في مصر.

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة أجاي فى نهاية مران الأهلي وفحص طبي غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.