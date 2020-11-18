شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون يصل القاهرة تمهيداً للانتظام في تدريبات الأهلي.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل المغربي بدر بانون، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة اليوم الأربعاء، تمهيدًا للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد. ووصل اللاعب منذ لحظات إلى مطار القاهرة، وكان في استقباله رأفت إبراهيم، إداري الفريق، الذي أنهى إجراءات دخوله واصطحبه إلى فندق الإقامة.

وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق عن انضمام الدولي المغربي بدر بانون قادمًا من فريق الرجاء، بعقد يمتد لأربعة موسم، وقام اللاعب بالتوقيع على العقود، ثم غادر إلى المغرب لإنهاء كافة متعلقاته، قبل أن يعود اليوم إلى القاهرة لبدء مشواره مع الفريق.



بانون

خضع محمود متولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحص طبي على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وتواجد متولي في مقر النادي بالجزيرة، حيث خضع اللاعب لفحص طبي تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق، للوقوف على مستجدات حالته الطبية.

وأجرى متولي جراحة الرباط الصليبي مؤخرًا، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس اللجنة الطبية بالنادي، فيما أجري بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي تقسيمة قوية للاعبي الفريق في ختام المران الجماعي، الذي أقيم عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني، على إسداء العديد من التعليمات الفنية للاعبين أثناء التقسيمة التي شارك بها جميع اللاعبين.