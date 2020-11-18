شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجنايني: عملنا مسحة ثالثة لـ محمد صلاح وننتظر النتيجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة المصري، أنه لأول مرة نرى فريقين مصريين في نهائي دوري أبطال أفريقيا، كما وصل فريق بيراميدز إلى المباراة النهائية بالكونفدرالية الأفريقية، وقال: "إصابات كورونا عندنا بسيطة إن شاء الله، وعملنا مسحتين لمحمد صلاح وطلعت إيجابية، وعملنا مسحة ثالثة ولسه نتيجتها مطلعتش".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "هناك أخبار تم تداولها عن وجود إصابة لأحد اللاعبين المصريين وإننا خبينا وخليناه يلعب، أنا بقول صحة لاعب واحد عندنا ببطولات الدنيا كلها، والرياضة في الأخر سمو أخلاق".

وقال: "نمر الآن بوباء عالمي، ولابد أن نتخذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهته وتجنب الإصابة به، ومن اليوم الأول وهناك تواصل بين فريقي ليفربول والأرسنال مع منتخب مصر واتحاد الكرة المصري، وكنا في حالة تواصل من أول لحظة معهم، وسألوا عن بروتوكول العلاج الذي يحصل عليه اللاعبين".