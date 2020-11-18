شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يرسل خطابا رسميا لضم مصطفى فتحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل نادى بيراميدز خطابا رسميا إلى نظيره نادى الزمالك يتقدم فيه بعرض رسمى لضم مصطفى فتحى جناح الزمالك المهاجم خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

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خضع مصطفى فتحى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لبعض التدريبات التأهيلية فى صالة الجيمانزيوم على هامش المران المقام حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

وواصل فتحى البرنامج التأهيلى الموضوع له من الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، من أجل تجهيزه للمباريات المقبلة.

ويواصل الفريق استعداداته لمواجهة نظيره مصر يوم السبت المقبل على ملعب ستاد السويس الجديد، ضمن مواجهات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

ويستعد الزمالك فى الفترة الحالية لخوض مباراته أمام نادى مصر، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر، وذلك قبل خوضه مباراته المرتقبة أمام الأهلى، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى، على ستاد القاهرة، والذى تأهل له الأبيض بعد فوزه على الرجاء المغربى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بنتيجة 4 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، ليرافق الأهلى فى المباراة النهائية بعد فوز الأحمر على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على استاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.