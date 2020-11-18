شكرا لقرائتكم خبر عن هاني وطاهر يتأهلان فى الأهلي وموسيماني يحاضر اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي محاضرة نظرية مطولة مع على هامش مران الفريق عصر اليوم الأربعاء والذي أقيم علي ملعب التتش بالجزيرة، شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة أبو قير للاسمدة المقرر لها السبت المقبل في إطار منافسات دور الـ8 بمسابقة كأس مصر بالإضافة إلي الحديث عن الوحدات التدريبية التي سيخضع لها اللاعبين في مران اليوم.

في الوقت الذي انتظم فيه مصطفي شوبير حارس مرمي الأهلي في تدريبات حراس المرمى بعد انتهاء معسكر المنتخب الأولمبي أمس.

واستكمل ثنائي الاهلي محمد هاني وطاهر محمد طاهر تنفيذ برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة، وادي الثنائي جلسة تأهيل في الجيم اليوم علي هامش مران الفريق الجماعي، ويعاني هاني من الإصابة بجزع في الركبة في حين يعاني طاهر محمد طاهر من مزق في العضلة الأمامية، ويستعد الأهلي لمواجهة أبو قير للاسمدة في كأس مصر السبت القادم في إطار منافسات دور الـ8 بمسابقة كأس مصر والمحدد لها علي ستاد برج العرب بالإسكندرية