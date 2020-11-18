شكرا لقرائتكم خبر عن هاني وطاهر يتأهلان فى الأهلي وموسيماني يحاضر اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي محاضرة نظرية مطولة مع على هامش مران الفريق عصر اليوم الأربعاء والذي أقيم علي ملعب التتش بالجزيرة، شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة أبو قير للاسمدة المقرر لها السبت المقبل في إطار منافسات دور الـ8 بمسابقة كأس مصر بالإضافة إلي الحديث عن الوحدات التدريبية التي سيخضع لها اللاعبين في مران اليوم.
في الوقت الذي انتظم فيه مصطفي شوبير حارس مرمي الأهلي في تدريبات حراس المرمى بعد انتهاء معسكر المنتخب الأولمبي أمس.
واستكمل ثنائي الاهلي محمد هاني وطاهر محمد طاهر تنفيذ برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة، وادي الثنائي جلسة تأهيل في الجيم اليوم علي هامش مران الفريق الجماعي، ويعاني هاني من الإصابة بجزع في الركبة في حين يعاني طاهر محمد طاهر من مزق في العضلة الأمامية، ويستعد الأهلي لمواجهة أبو قير للاسمدة في كأس مصر السبت القادم في إطار منافسات دور الـ8 بمسابقة كأس مصر والمحدد لها علي ستاد برج العرب بالإسكندرية
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