شكرا لقرائتكم خبر عن الإتحاد السكندرى يهزم " المجد " بثلاثة أهداف مقابل هدفين وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حقق الفريق الكروى الاول بنادى الاتحاد السكندرى تحت قيادة مديره الفنى حسام حسن الفوز فى الودية التى انتهت منذ قليل امام المجد المطروحى بثلاثة أهداف مقابل هدفين .

اتسم اللقاء بالحماس والندية من فريق المجد والذى فاجأ الاتحاد بالهجوم والاداء المنظم منذ بداية اللقاء ونجح فى التسجيل عن طريق حمادة جاد ليشعر لاعبو الاتحاد بالحرج ، ونجح أحمد حجى فى إدراك هدف التعادل لسيد البلد مع نهاية الشوط الأول والذى انتهى بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق ، ومع بداية الشوط الثانى نجح المجد فى خطف الهدف الثانى عن طريق محمد سعيد .

ويبدأ حسام حسن فى إجراء عدد من التغيرات فى صفوف الفريق وينجح مروان النجار فى إدراك التعادل فى منتصف الشوط الثانى ، ويغلب على المباراة الطابع الحماسى الامر الذى قام معه حكم اللقاء بطرد لاعب من صفوف المجد وقام العميد باخراج لاعب من الاتحاد ليكمل الفريقين باقى المباراة بعشرة لاعبين ، ومع نهاية الشوط الثانى ينجح المنقذ أحمد راشد من إحراز هدف مهارى بمجهود فردى ليفوز الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى مباراة وصفها العميد بالمفيدة والقوية .