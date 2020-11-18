الإتحاد السكندرى يهزم " المجد " بثلاثة أهداف مقابل هدفين وديا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
حقق الفريق الكروى الاول بنادى الاتحاد السكندرى تحت قيادة مديره الفنى حسام حسن الفوز فى الودية التى انتهت منذ قليل امام المجد المطروحى بثلاثة أهداف مقابل هدفين .
اتسم اللقاء بالحماس والندية من فريق المجد والذى فاجأ الاتحاد بالهجوم والاداء المنظم منذ بداية اللقاء ونجح فى التسجيل عن طريق حمادة جاد ليشعر لاعبو الاتحاد بالحرج ، ونجح أحمد حجى فى إدراك هدف التعادل لسيد البلد مع نهاية الشوط الأول والذى انتهى بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق ، ومع بداية الشوط الثانى نجح المجد فى خطف الهدف الثانى عن طريق محمد سعيد .
ويبدأ حسام حسن فى إجراء عدد من التغيرات فى صفوف الفريق وينجح مروان النجار فى إدراك التعادل فى منتصف الشوط الثانى ، ويغلب على المباراة الطابع الحماسى الامر الذى قام معه حكم اللقاء بطرد لاعب من صفوف المجد وقام العميد باخراج لاعب من الاتحاد ليكمل الفريقين باقى المباراة بعشرة لاعبين ، ومع نهاية الشوط الثانى ينجح المنقذ أحمد راشد من إحراز هدف مهارى بمجهود فردى ليفوز الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى مباراة وصفها العميد بالمفيدة والقوية .
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