شكرا لقرائتكم خبر عن "زيزو" أول المنضمين إلى الزمالك من المنتخب بعد العودة من توجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام أحمد سيد "زيزو" صانع ألعاب الزمالك، بعمل جلسة استشفاء اليوم بجيمانيزيوم النادي وأدى اللاعب عمليات الاستشفاء ثم غادر مقر النادي وكان اللاعب قد شارك مع المنتخب أمس بلقاء توجو بالجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالكاميرون، ليعد اللاعب أول المنضمين من المنتخب للفريق الأبيض.

وينتظم سداسي الزمالك، الذين شاركوا مع منتخب مصر في معسكره الأخير وهم محمد أبوجبل وطارق حامد ومحمود علاء ومحمود حمدي "الونش" وأحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد، في التدريبات الجماعية للفريق غداً، الخميس، يأتي ذلك عقب عودتهم من توجو اليوم عقب مشاركتهم مع المنتخب الوطني في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم المقبلة بالكاميرون .

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة نظيره مصر، يوم السبت المقبل على ستاد السويس الجديد، ضمن مواجهات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، ذلك قبل خوضه مباراته المرتقبة أمام الأهلى، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى، على استاد القاهرة، والذى تأهل له الأبيض بعد فوزه على الرجاء المغربى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على استاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بنتيجة 4 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، ليرافق الأهلى فى المباراة النهائية بعد فوز الأحمر على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على استاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.