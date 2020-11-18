شكرا لقرائتكم خبر عن نورهان طمان عضوا بلجنة تطوير الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شكلت الدكتورة سحر عبدالحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة بشكل مؤقت ، لجنة لتطوير ملف الكرة النسائية، وتضم اللجنة كلا من نورهان طمان الصحفية بجريدة الخليج 365 ، وبرئاسة عبد اللطيف إمام مدير فني سابق لمنتخب مصر للكرة النسائية ، هبة رزق حكم كرة قدم ، شيرين فوزي لاعبه سابقة بنادي سموحة ، دكتور احمد ساهر دكتور المشرف علي الكرة النسائية في نادي جمهورية شبين ، فريدة سالم لاعبة سابقة ، أحمد كمون

وكانت سحر عبد الحق ونورهان طمان عقدتا جلسة مع محسن صالح رئيس لجنة التطوير بالنادي الأهلي وزكريا ناصف عضو اللجنة لبحث انشاء قطاع الكرة النسائية بالنادي الأهلي ومن ثم إنشاء فريق أول للكرة النسائية يمثل النادي الأهلي من أجل المشاركة في الدوري الممتاز