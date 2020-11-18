شكرا لقرائتكم خبر عن تايسون يواصل استعداداته قبل العودة للحلبة من جديد بعد توقف لسنوات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك أسطورة الملاكمة مايك تايسون، متابعيه وجمهوره بمجموعة صور جديدة من استعداداته في التدريبات، قبل العودة من جديد للحلبة بعد توقف دام لسنوات طويلة، وظهر في الصور التي نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، وهو يقوم بالتمرين على اللكم.

وكان قد ظهر تايسون، فى مقابلة جديدة لأحد البرامج للحديث عن عودته مرة أخرى لممارسة هوايته ورياضته الشهيرة داخل حلبة الملاكمة بعد توقف دام لسنوات طويلة، ليفجر الكثير من المفاجآت فى المقابلة التي بدا فيها متوتراً بحسب صحيفة ديلى ميل البريطانية. ورد تايسون صاحب الـ54 عاماً عن سؤال المذيع الذى جاء كالآتى: هل تعود بلياقة بدنية عالية مثل ما كنت عليه من قبل 15 عاماً؟ قائلاً "أشعر بأنني بحالة جيدة للعودة من جديد للحلبة"، ليتوقف عن إكمال الحديث ما أثار تخوف الكثيرين من ثقته بنفسه التى دائماً ما كان يتباهى بها فى فترة ممارسته للعبة الشهيرة. وانتقل تايسون من الحديث عن عودته للملاكمة من جديد ليتحدث عن السياسة كونه أحد أصدقاء الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وقال "كل شىء ممكن فى الانتخابات الأمريكية، ويجب على الجميع الذهاب إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات، مضيفاً "ترامب مهم بالنسبة لى يجب أن أدلى بصوتي وأصوت، أنا لا أتحدث عن السياسة كثيراً، ويمكن لأي شخص التصويت لأي مرشح، ولكن يجب التصويت في كل الحالات".

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