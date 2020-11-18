شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يجرى مسحة جديدة بعد 4 أيام للكشف عن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجري محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الانجليزي مسحة جديدة بعد 4 أيام للكشف عن فيروس كوفيد-19 بعدما أجري مسحة اليوم الا أن نتيجتها جاءت ايجابية، كما أجرى اليوم أيضا محمد النني نجم المنتخب وارسنال الانجليزي مسحة ثانية أكدت نتائجها ايجابية حالته، حيث تتم متابعة حالتهما أولا بأول بمعرفة الكابتن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية رئيس بعثة المنتخب العائدة من توجو والدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب .

وحقق منتخب مصر فوزًا غاليًا على منتخب توجو بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء على استاد "كيجيه"، فى الجولة الرابعة بتصفيات أمم أفريقيا 2022، وكان الفراعنة حققوا فوزًا مهمًا وصعبًا على نظيره التوجولى فى المباراة التى جمعت الفريقين فى القاهرة السبت الماضى بهدف نظيف، سجله محمود الونش.

بهذه النتيجة حصد المنتخب الوطنى ثلاث نقاط ويتصدر المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، وبفارق هدف عن منتخب جزر القمر المتواجد فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط، بينما توقف رصيد منتخب كينيا، عند 3 نقاط فى المركز الثالث ويقبع منتخب توجو فى المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.

وأوضح عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه اتصل بمحمد فضل رئيس البعثة للتهنئة، وأن اللاعبين سيحصلون على مكافأة جيدة بعد الفوز الذى تحقق بأداء قوى، مضيفا أن حسام البدرى تولى المسئولية فى ظروف صعبة وغير طبيعية ومحمد صلاح لم يشارك حتى الآن مع الجهاز الفنى الحالى وثقتى بلا حدود فى حسام البدرى وجهازه الفنى موجها التهنئة له مؤكدًا أنه اتصل بمحمد صلاح واطمأن عليه والأمور مستقرة ولا توجد أى أعراض ونفس الحال لمحمد الننى الذى لا يعانى من أعراض.