شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن جاهزية أحمد عيد لقيادة الجبهة اليمنى أمام نادى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطمئن الجهاز الفني للزمالك، على جاهزية أحمد عيد الظهير الأيمن للفريق عقب انتظامه مع الفريق بالتدريبات بعد عودته من معسكر منتخب الشباب، ويشارك اللاعب بصورة منتظمة في المران ويؤدي الفقرات التدريبية المختلفة لتتأكد جاهزيته للمباريات المقبلة، حيث يسعى الأبيض إلى تجهيز كافة عناصره للمباريات القادمة.

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة نظيره مصر، يوم السبت المقبل على ستاد السويس الجديد، ضمن مواجهات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، ذلك قبل خوضه مباراته المرتقبة أمام الأهلى، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى، على استاد القاهرة، والذى تأهل له الأبيض بعد فوزه على الرجاء المغربى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على استاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بنتيجة 4 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، ليرافق الأهلى فى المباراة النهائية بعد فوز الأحمر على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على استاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

وكان أحمد عيد قد أكمل مباراة الرجاء الأخيرة للفريق مصابا قبل أن يخضع لبرنامج تأهيلى عقب انتهاء الفريق من إياب دور قبل النهائى لدورى أبطال إفريقيا الذى فاز به الأبيض بنتيجة 3 / 1.