شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا عن اعتزال الحضرى: علق قفازاته بعد مسيرة أسطورية وشكرا على الذكريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الحساب الرسمى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" عن خالص أمنياته بالتوفيق للحارس المصرى عصام الحضرى، الذى أعلن اليوم قرارا اعتزاله لعب كرة القدم نهائيا، حيث كتب حساب الفيفا، عبر تويتر: "السد العالى أعلن رسمياً تعليق قفازاته بعد مسيرة أسطورية، خالص تمنياتنا بالنجاح فى مسيرتك التدريبية كابتن عصام، نراك فى الملاعب قريباً، وشكراً على الذكريات".



فيفا

وجدد عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب مصر الأسبق، اليوم الأربعاء، إعلانه قرار اعتزال الساحرة المستديرة، مؤكداً أنه سوف يتجه لخوض تحدٍ جديد على صعيد تدريب حراس المرمى، وكتب السد العالى عبر حسابه على تويتر "ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس".. الحمد لله أديت رسالتى على الوجه الأكمل، والله يشهد أننى لم أدخر جهدًا ولا عرقًا وأنا أرتدى فانلة منتخب بلادى التى تشرفت بها. وحققت مع زملائى انجازات ستظل محفورة بحروف من ذهب على مدار التاريخ".

ويضيف الحضرى :"لن أنضم لأى ناد وما تردد كلام مغلوط. بل أنا على أعتاب خوض تجربة تحدٍ جديدة. فقد حصلت على دورات تدريبية فى أوروبا وقضيت فترات معايشة فى أندية عالمية. وها أنا جاهز والحمدلله بدعمكم جميعًا لبدء مشوارى فى عالم التدريب".

وأردف السد العالى "كل الشكر لزملائى اللاعبين الذين عاصرتهم على مر الأجيال.. والشكر أيضًا لكل مدرب تدربت على يديه.. وللأجهزة الأدارية والطبية. ولأخواتى العمال الذين ساعدوني.. والشكر الأكبر لبلدى مصر الحبيبة. وأتمنى أن أسدل الستار اليوم على مشوارى الكروى ولم أقصر فى حق أحد".

وتابع "دوام الحال من المحال. ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك. كلام كتير تناثر فى الأيام اللى فاتت عن إنضمامى لهذا النادى وذاك. ومع الأحترام الكامل لكل الأندية. فأنا صادق مع نفسى خاصة فى اللحظات التى أتخذ فيها القرارات الصعبة. فأنا أعلن وبوضوح شديد أننى قررت أعتزال كرة القدم نهائيًا".

وأكمل الحضرى "لم ولن أنسى فى يوم من الأيام أن صاحب الفضل فى مسيرتى الكروية بعد ربنا سبحانه وتعالى هو النادى الأهلى نادى القرن وأعظم نادى فى الكون وجماهيره العظيمة هى التى صنعت اسم ونجومية عصام الحضري. وأنا مدين لها وللنادى الأهلى الذى أعشقه بكل شىء".