شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبي لمحمود متولي فى مران الأهلي وتقسيمة قوية بين اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع محمود متولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحص طبي على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وتواجد متولي في مقر النادي بالجزيرة، حيث خضع اللاعب لفحص طبي تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق، للوقوف على مستجدات حالته الطبية، وأجرى متولي جراحة الرباط الصليبي مؤخرًا، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس اللجنة الطبية بالنادي.

ويستعد الأهلي حاليا لمواجهة فريق أبوقير للأسمدة، المحدد لها السبت المقبل على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

فيما أجري بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي تقسيمة قوية للاعبي الفريق في ختام المران الجماعي، الذي أقيم عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وحرص الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني، على إسداء العديد من التعليمات الفنية للاعبين أثناء التقسيمة التي شارك بها جميع اللاعبين.

اطمأن الدكتور خالد محمود طبيب الأهلى من نظيره فى منتخب مصر محمد أبو العلا عن أحوال رباعى الأهلى فى المنتخب الوطنى بعد مشاركتهم فى معسكر الفريق القومى الأخير الذى خاض خلاله مباراتى توجو فى تصفيات أمم أفريقيا.

وضم منتخب مصر ستة لاعبين من الأهلي في مباراة توجو الأولى وهم محمد الشناوي وأيمن اشرف ومحمد هاني وحمدي فتحي وأيمن أشرف ومحمد مجدي قفشة، قبل أن يتم استبعاد الثنائي السولية وهاني من المباراة الثانية لإيقاف الأول وإصابة الثاني.

وشهدت الساعات الماضية تواصل طبيب الأهلي مع نظيره في المنتخب بشأن رباعي الفريق الذي خاض مباراة توجو أمس الثلاثاء، بتوجو في الجولة الرابعة لتصفيات أمم أفريقيا، والتى فازت فيها مصر بثلاثة أهداف لهدف وهم الشناوي وأيمن أشرف ومحمد مجدي قفشة وحمدي فتحي خاصة وأن أيمن تعرض لإصابة بسيطة في اللقاء غادر على أثرها أرض الملعب قبل أن يؤكد جهاز المنتخب إن الإصابة بسيطة، وفازت مصرعلى توجو في اللقاء الأول السبت الماضي بهدف نظيف قبل أن تفوز في اللقاء الثاني بثلاثة أهداف لهدف.