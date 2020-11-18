الامارات | "الأولمبية المصرية" توقف 7 عناصر من اتحاد المصارعة أبرزهم البطلة سمر حمزة

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأولمبية المصرية" توقف 7 عناصر من اتحاد المصارعة أبرزهم البطلة سمر حمزة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت اللجنة الأولمبية المصرية اليوم إيقاف سبعة عناصر من اتحاد المصارعة المحلي لما بدر منهم أمس في المعسكر المقام بالمركزالأوليمبي في القاهرة. وذكرت اللجنة الأولمبية المصرية في بيان رسمي أنها عقدت جلسة مع كل الأطراف انطلاقا من مسؤوليتها في الحفاظ على استقرار الرياضة المصرية، واحترام النظام والقواعد واللوائح.

وأوضحت اللجنة "بناء على قيام بعض لاعبى ومدربى الاتحاد المصرى للمصارعة بالتعدي على بعضهم البعض بالضرب والسب، أثناء تواجدهم بالمعسكر التدريبى بمركز تدريب الفرق القومية أمس، تقرر إيقاف ممدوح ممدوح فرج متولى مدرب منتخب المصارعة النسائية، وسمر عامر حمزة لاعبة منتخب مصر النسائية، ومحمد عبدالحفيظ طلبة مدرب اللاعبة".

وأضافت اللجنة "تم إيقاف إسلام ممدوح فرج لاعب المصارعة الحرة، وأحمد ممدوح فرج لاعب المصارعة الحرة، ومحمد رضا على مدير إدارى الفرق القومية بالاتحاد المصرى للمصارعة والدكتور أحمد عمارة المشرف العام على المنتخبات بالاتحاد المصرى للمصارعة".

وأشارت اللجنة إلى أنه تم إيقاف جميع العناصر التي تم ذكرها سلفا بشكل مؤقت لحين الانتهاء من التحقيقات اللازمة بشأن الواقعة من قبل لجنة الأندية والهيئات والقيم باللجنة الأولمبية المصرية فى موعد غايته خمسة أيام من تاريخه. وتابع البيان:"يتم إصدار القرار النهائى بعد انتهاء التحقيقات بشكل فورى بناء على التوصيات التى ستصدرها لجنة الأندية والهيئات والقيم".

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