الامارات | ماذا قال لاعب العين كايو عن أولى أهدافه بقميص المنتخب الإماراتي

شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال لاعب العين كايو عن أولى أهدافه بقميص المنتخب الإماراتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لاعب فريق العين، الدولي كايو كانيدو إنه يشعر بالمتعة والإثارة لتسجيل أولى أهدافه بقميص المنتخب الوطني لكرة القدم والذي جاء في المواجهة الودية التي جمعت "الأبيض" بنظيره البحريني ضمن تحضيرات الطرفين للتصفيات المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا.

وقال اللاعب في المؤتمر الصحافي اليوم قبل لقاء الوصل في الجولة السادسة من دوري الخليج العربي رداً على الحفاوة التي أظهرها جمهور فريق العين بتسجيله لهدف بقميص المنتخب: "منذ اليوم الأول لي هنا، أظهر جمهور العين محبة كبيرة لي، فأنا لاعب أبذل جهداً كبيراً، وأشعر في أعماقي أن لدي القدرة على تقديم الأداء الذي يلبي توقعات الجمهور وأعلم أنه إذا توفرت الظروف الملائمة لي سأقدم أداءً يتوافق مع طموحاتهم، ولذلك، أوجه لهم التحية على دعمهم لي. قمت بأداء واجبي تجاه المنتخب الوطني ومطالب بالاستمرار على تقديم ذات المستوى من الأداء مع نادي العين، وأعلم مدى حاجة النادي لي".

وأضاف: "كما أشرت سابقاً، فأنا أعمل بصمت وأحاول بذل قصارى جهدي. وأشعر براحة كبيرة حيث تتواجد الآن زوجتي وابنتي معي والذين لم يكونوا يتواجدون معي سابقاً، ورغم أن والدتي تعاني من بعض المشاكل في البرازيل، ولكنني سعيد جداً. علينا أن نطوي صفحة المباريات التي لعبتها مع المنتخب الوطني والتي كانت جيدة، وعليّ الآن التركيز على عملي مع نادي العين".

وحول مدى ارتياحه في العين، قال: "مدينة العين رائعة، وأنا أحب المدينة. فهي مدينة هادئة وتناسبني وزوجتي وابنتي. فأنا لست من الأشخاص الذين يحبون الخروج دائماً أفضل الجلوس في منزلي، وقد أذهب إلى السينما أحياناً. وهي مدينة تناسبني تماماً. وأشعر بالسعادة هنا، وأحاول دائماً أن أكون ايجابياً وأن أعمل بجد. وحياتي بكل تفاصيها تسير على ما يرام. وعلى الاستمرار بعملي داخل النادي وأن أقوم بعمل جيد للنادي، فأنا أعرف مدى حاجة الفريق لي وعلى استعداد أن أقدم مردوداً جيداً بنسبة 100%".

ورداً على سؤال متعلق مواجهة فريق السابق في مسابقة الدوري قال كايو إنهم بحاجة للفوز وأن هدف العين في كل موسم واضح يتمثل في حصد لقب بطولة الدوري، لافتاً إلى أن مهمتهم في اللقاء لن تكون سهلة وأنه يعرف فريق الوصل ولاعبيه معرفة جيدة وأنهم ذاهبون إلى دبي للعب مباراة قوية.

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