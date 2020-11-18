الامارات | ليفربول يفكر بالتضحية بمحمد صلاح مقابل استقدام مهاجم بارز

شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يفكر بالتضحية بمحمد صلاح مقابل استقدام مهاجم بارز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة "صانداي تايمز" البريطانية اليوم أن إدارة نادي ليفربول بالتوافق مع المدرب يورغن كلوب، يفكرون جديا بالتضحية بأحد أركان الهجوم الثلاثة في ليفربول، سواء الهداف المصري محمد صلاح، أو السنغالي ساديو مانيه، أو البرازيلي فيرمينيو. وقالت إن ذلك يأتي ضمن مخطط مستقبلي للنادي لتوفير السيول اللازمة للتعاقد مع المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي.

وقالت الصحيفة من خلال مصادر مقربة من النادي، إن هناك اتصالات تجري بين أحد اللاعبين الثلاثة في ليفربول لينتقل إلى "الليغا" الإسبانية دون تحديد إسمه، وأن ذلك من شأنه تسهيل عملية ضم كيليان مبابي، على الرغم من أن الأخير سبق وأبدى رغبة في الانتقال للعب في ريال مدريد.

وعلى الرغم من أن فيرمينيو أكثر لاعب من الثلاثة تراجع مستواه بشكل كبير، لكن مع انخفاض قيمته السوقية، ليس الاسم الذي يراهن عليه ليفربول لتحقيق عائد ضخم من بيعه، بل الرهان على صلاح أو مانيه بالدرجة الأولى. وذكرت الصحيفة أن الأشهر الأولى من العام المقبل ستكون حاسمة في حسم هذا الأمر، خاصة وأن ريال مدريد يخطط بشكل جدي لفتح خط مفاوضات مباشر مع سان جرمان بدءا من يناير المقبل لتأمين الصفقة الحلم بالنسبة لرئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز.

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