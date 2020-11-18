شكرا لقرائتكم خبر عن جمهورية شبين يتعاقد مع لاعب وسط الأوليمبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح نادي جمهورية شبين في التعاقد مع مهاب ياسر، لاعب خط وسط مهاجم النادي الأوليمبي السكندري، لمدة موسمين قادمين. واللاعب من ناشيء نادي المقاولون العرب، وسبق له اللعب لأندية المنيا والترسانة قبل الإنتقال لنادي الأوليمبي السكندري. الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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