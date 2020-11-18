شكرا لقرائتكم خبر عن «صبحي» و«عبدالسلام» ينتظمان في مران الزمالك غدًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظم محمد صبحي ومحمد عبدالسلام، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية غدًا الخميس.
جاء ذلك عقب مشاركة الثنائي مع المنتخب الأوليمبي مؤخرًا، حيث تم منحهما راحة من مران اليوم، من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو.
وكان إمام عاشور قد انتظم في المران بصورة طبيعية، اليوم الأربعاء، عقب انتهاء معسكر المنتخب الأوليمبي.
ويواصل الفريق استعداداته لمواجهة نظيره نادي مصر، يوم السبت المقبل، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مواجهات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.
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