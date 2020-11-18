شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج بدني وتأهيلي للاعبي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع جوزيه بيدرو، مدرب الأحمال بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجًا بدنيًا وتأهيليًا للاعبين، على هامش المران الذي أقيم اليوم الأربعاء بملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وتم التركيز خلال المران على الجانب العضلي في الفقرة التي خاضها اللاعبون، بجانب بعض الإطالات والنواحي البدنية الأخرى.

كما تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين في فقرة أخرى أدوا خلالها تدريبات خاصة بالكرة.

ويواصل الفريق استعداداته لمواجهة نظيره نادي مصر، يوم السبت المقبل، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مواجهات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.