شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفني للزمالك يطمئن على جاهزية أحمد عيد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اطمأن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على جاهزية أحمد عيد، الظهير الأيمن للفريق، عقب انتظامه في التدريبات بعد عودته من معسكر منتخب الشباب.
ويشارك اللاعب بصورة طبيعية في المران، ويؤدي الفقرات التدريبية المختلفة للتأكد من جاهزيته للمباريات المقبلة.
ويواصل الفريق استعداداته لمواجهة نظيره نادي مصر يوم السبت المقبل، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مواجهات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.
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