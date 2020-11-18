شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور ينتظم في التدريبات الجماعية للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انتظم إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت بملعب عبداللطيف أبورجيلة.

جاء ذلك عقب مشاركة اللاعب مع المنتخب الأولمبي في الدورة الودية للمنتخبات الفترة الأخيرة.

ويواصل الفريق استعداداته لمواجهة نظيره نادي مصر يوم السبت المقبل على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مواجهات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.