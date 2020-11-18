شكرا لقرائتكم خبر عن الجهازان الفني والطبي للزمالك يطمئنان على مدحت عبدالهادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حرص الجهازان الفني والطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الاطمئنان والتواصل مع مدحت عبدالهادي، المدرب العام للفريق، وذلك في ظل إيجابية المسحة الطبية الخاصة به للكشف عن فيروس كورونا.

وقام محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، بالتواصل مع «عبدالهادي» لمتابعة الحالة الطبية الخاصة به، حيث تم الاطمئنان عليه في ظل عدم وجود أعراض، وتم عمل بعض الفحوصات الطبية له، ووضع البروتوكول العلاجي له للتعافي.

ويغيب مدحت عبدالهادي عن مران الفريق، اليوم الأربعاء، نظرًا لبداية البروتوكول الطبي والعزل.

ويواصل الفريق استعداداته لمواجهة نظيره نادي مصر يوم السبت المقبل على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مواجهات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.