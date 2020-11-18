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الجهازان الفني والطبي للزمالك يطمئنان على مدحت عبدالهادي

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كريم أبو حسـين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

حرص الجهازان الفني والطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الاطمئنان والتواصل مع مدحت عبدالهادي، المدرب العام للفريق، وذلك في ظل إيجابية المسحة الطبية الخاصة به للكشف عن فيروس .

وقام محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، بالتواصل مع «عبدالهادي» لمتابعة الحالة الطبية الخاصة به، حيث تم الاطمئنان عليه في ظل عدم وجود أعراض، وتم عمل بعض الفحوصات الطبية له، ووضع البروتوكول العلاجي له للتعافي.

ويغيب مدحت عبدالهادي عن مران الفريق، اليوم الأربعاء، نظرًا لبداية البروتوكول الطبي والعزل.

ويواصل الفريق استعداداته لمواجهة نظيره نادي مصر يوم السبت المقبل على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مواجهات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    111,009

  • تعافي

    101,179

  • وفيات

    6,465

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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