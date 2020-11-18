شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأوليمبية تكرم شريف مصطفى الشيوي بطل كمال الأجسام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كرم مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، العقيد شريف مصطفى الشيوي، الحاصل على الميدالية الذهبية في بطولة العالم للرجال لكمال الأجسام التي أقيمت في إسبانيا في الفترة من 4 حتى 9 نوفمبر الجاري.

وحرص المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية والمهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية والمهندس ياسر إدريس عضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية على تكريم العقيد شريف مصطفى الشيوي على هذا الإنجاز في حضور أية مدني رئيس لجنة اللاعبين الأوليمبيين باللجنة الأولمبية المصرية.

وشاركت بعثة مصر في بطولة العالم لكمال الأجسام ببعثة تضم 31 لاعب شهدت حصول العقيد شريف مصطفى الشيوي على الميدالية الذهبية، وحصول مقدم محمد نشأت على المركز الرابع في وزن 95 كيلو وعماد المنيلاوي على المركز السابع في وزن 90 كيلو، وفي فئة الاساتذة حقق حمدي عانم المركز الثالث والميدالية البرونزية، وفي فئة الأساتذة الكلاسيك حقق العقيد أحمد سامي المركز الثالث والميدالية البرونزية.