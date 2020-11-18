اللجنة الأوليمبية تكرم شريف مصطفى الشيوي بطل كمال الأجسام

شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأوليمبية تكرم شريف مصطفى الشيوي بطل كمال الأجسام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كرم مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، العقيد شريف مصطفى الشيوي، الحاصل على الميدالية الذهبية في بطولة العالم للرجال لكمال الأجسام التي أقيمت في إسبانيا في الفترة من 4 حتى 9 نوفمبر الجاري.
وحرص المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية والمهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية والمهندس ياسر إدريس عضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية على تكريم العقيد شريف مصطفى الشيوي على هذا الإنجاز في حضور أية مدني رئيس لجنة اللاعبين الأوليمبيين باللجنة الأولمبية المصرية.
وشاركت بعثة مصر في بطولة العالم لكمال الأجسام ببعثة تضم 31 لاعب شهدت حصول العقيد شريف مصطفى الشيوي على الميدالية الذهبية، وحصول مقدم محمد نشأت على المركز الرابع في وزن 95 كيلو وعماد المنيلاوي على المركز السابع في وزن 90 كيلو، وفي فئة الاساتذة حقق حمدي عانم المركز الثالث والميدالية البرونزية، وفي فئة الأساتذة الكلاسيك حقق العقيد أحمد سامي المركز الثالث والميدالية البرونزية.
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