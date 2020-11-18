شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة جونيور أجايي خلال مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن جونيور أجايي لاعب الفريق، تعرض للإصابة في نهاية المران، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة أبوقير المقرر لها يوم السبت المقبل في دور الثمانية ببطولة كأس مصر.
وأوضح طبيب الأهلي، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، إن أجايي كان يشارك في المران الجماعي بصورة طبيعية قبل تعرضه للإصابة، ويخضع لفحص طبي لتقييم حالته.
وواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم، ضمن تحضيرات الفريق لمباراة أبوقير في كأس مصر، التي تسبق مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي تقام يوم 27 نوفمبر الجاري.
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