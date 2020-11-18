شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون يصل إلى القاهرة لبدء مشواره مع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وصل المغربي بدر بانون، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى القاهرة، اليوم الأربعاء، تمهيدًا للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي الأهلي، وصل اللاعب منذ لحظات إلى مطار القاهرة، وكان في استقباله رأفت إبراهيم، إداري الفريق، الذي أنهى إجراءات دخوله واصطحبه إلى فندق الإقامة.

وكان الأهلي قد اأعلن في وقت سابق عن انضمام الدولي المغربي بدر بانون قادمًا من فريق الرجاء، بعقد يمتد لاأربعة موسم، وقام اللاعب بالتوقيع على العقود، ثم غادر اإلى المغرب لإنهاء كافة متعلقاته، قبل أٔن يعود اليوم إلى القاهرة لبدء مشواره مع الفريق.