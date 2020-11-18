شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات صارمة من اللجنة الأولمبية بعد شجار المصارعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب قرارًا بإيقاف جميع أطراف واقعة المصارعة، التي حدثت مساء الثلاثاء في المعسكر المقام بالمركز الأولمبي بالمعادي.

عقدت جلسات اليوم مع كل الأطراف وحرص المهندس هشام حطب على حضور جلسات اليوم التي حضرها الدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وممثلي وزارة الشباب والرياضة للاستماع لكل الأطراف في حضور ممثلين عن كل الأطراف، مؤكدا أن الحفاظ على استقرار الرياضة المصرية واحترام النظام والقواعد واللوائح لا تهاون فيه ولن يسمح لأحد بالخروج عن النص.

وجاء قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية أنه بناء على قرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 6 لسنة 2020، وبعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وعلى أحكام الميثاق الأوليمبى، وعلى لائحة النظام الأساسى للجنة الأولمبية المصرية.

وعلى ما انتهت إليه الجلسة المنعقدة باللجنة الأولمبية المصرية بحضور ممثلى وزارة الشباب والرياضة وممثلى اللجنة الأولمبية المصرية وأطراف الواقعة دون حضور أي من أعضاء مجلس ادارة الاتحاد المصرى للمصارعة رغم التواصل معهم وإبلاغهم بموعد الجلسة، وعلى مدونة السلوكيات والأخلاقيات والقيم الرياضية.

وبناء على واقعة قيام بعض لاعبى ومدربى الاتحاد المصرى للمصارعة بالتعدى على بعضهم البعض بالضرب والسب أثناء تواجدهم بالمعسكر التدريبى بمركز تدريب الفرق القومية بالمعادى مساء يوم الثلاثاء الموافق 17/11/2020.

وحرصا على الحفاظ على الأخلاق الرياضية ومبادئ الحركة الأولمبية وحفاظاً على المال العام وللصالح العام.

قرر

مادة «1»:- يتم إيقاف أطراف الواقعة الآتى أسماؤهم:

ممدوح فرج متولى مدرب منتخب المصارعة النسائية.

محمد عبدالحفيظ طلبة مدرب اللاعبة سمر عامر حمزه.

سمر عامر حمزة لاعبة منتخب المصارعة النسائية.

إسلام ممدوح فرج لاعب المصارعة الحرة «مقيد بسجلات الاتحاد».

أحمد ممدوح فرج لاعب المصارعة الحرة «مقيد بسجلات الاتحاد».

محمد رضا على مدير إدارى الفرق القومية بالاتحاد المصرى للمصارعة.

د / أحمد عمارة المشرف العام على المنتخبات بالاتحاد المصرى للمصارعة.

وذلك بشكل مؤقت لحين الانتهاء من التحقيقات اللازمة بشأن الواقعة من قبل لجنة الأندية والهيئات والقيم باللجنة الأولمبية المصرية في موعد غايته خمسة أيام من تاريخه.

مادة «2»:

يتم إخطار مجلس إدارة الاتحاد المصرى للمصارعة بضرورة القيام بدوره المنوط به للوقوف على مجريات الأمور الخاصة بالمنتخبات التابعة للاتحاد والإشراف الدائم عليها تفادياً لوقوع أية أحداث أخرى على هذه الشاكلة مستقبلاً.

مادة «3»:

يتم إصدار القرار النهائى بعد انتهاء التحقيقات بشكل فورى بناء على التوصيات التي ستصدرها لجنة الأندية والهيئات والقيم بناء على توصيات مستشار التحقيق واعتمادها من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية وذلك حفاظاً على الأخلاق الرياضية ومبادئ الحركة الأولمبية وحفاظاً على المال العام.

مادة «4»

يعمل بهذا القرار اعتباراَ من اليوم الأربعاء الموافق 18/11/2020 وعلى كافة الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه.