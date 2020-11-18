فرنسا تواصل انتصاراتها والبرتغال تستعيد اتزانها

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وواصل المنتخب الفرنسي انطلاقته الرائعة في هذه النسخة من البطولة، ورفع رصيده إلى 16 نقطة في صدارة المجموعة، علما بأنه ضمن صدارة المجموعة والتأهل للدور قبل النهائي قبل مباريات هذه الجولة.وفي المقابل تجمد رصيد المنتخب السويدي عند 3 نقاط في المركز الرابع الأخير بالمجموعة، ليهبط إلى دوري القسم الثاني في النسخة المقبلة (الثالثة) من البطولة.
وبمدينة سبليت الكرواتية أنهى المنتخب الكرواتي الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله ماتيو كوفاسيتش في الدقيقة 29، ولكن الفريق تلقى لطمة قوية بعد دقائق من بداية الشوط الثاني، حيث طرد لاعبه ماركو روج في الدقيقة 51 لنيله الإنذار الثاني في المباراة.
واستغل المنتخب البرتغالي النقص العددي في صفوف مضيفه وأحرز هدفين سجلهما روبن دياز وجواو فيليكس في الدقيقتين 53 و61، قبل أن يحرز كوفاسيتش هدفه الثاني في الدقيقة 65، ثم منح روبن دياز المنتخب البرتغالي الفوز الثمين بهدفه الثاني، وهو الثالث للفريق في نهاية المباراة.
ورفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة، فيما تجمد رصيد كرواتيا عند 3 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف فقط أمام السويد.
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