شكرا لقرائتكم خبر الأرجنتين تقوي حظوظها بثنائية بيرو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عزز المنتخب الأرجنتيني مسيرته الجيدة بتصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 بفوز ثمين 2-0 على مضيفه منتخب بيرو صباح أمس في ختام الجولة الرابعة من التصفيات، ورفع رصيده إلى 10 نقاط ليتقدم إلى المركز الثاني بفارق نقطتين خلف نظيره البرازيلي المتصدر.

وفي المقابل، واصل المنتخب البيروفي ترنحه ومني بالهزيمة الثالثة على التوالي ليتجمد رصيده عند نقطة واحدة بالمركز التاسع قبل الأخير.

وترجم المنتخب الأرجنتيني تفوقه في الشوط الأول إلى هدفين سجلهما نيكولاس جونزاليس ولاوتارو مارتينيز (17و28).

وفي الشوط الثاني، عاند الحظ النجم الكبير ليونيل ميسي ورفاقه في أكثر من كرة أمام المرمى.