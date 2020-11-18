الأرجنتين تقوي حظوظها بثنائية بيرو

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وفي المقابل، واصل المنتخب البيروفي ترنحه ومني بالهزيمة الثالثة على التوالي ليتجمد رصيده عند نقطة واحدة بالمركز التاسع قبل الأخير.وترجم المنتخب الأرجنتيني تفوقه في الشوط الأول إلى هدفين سجلهما نيكولاس جونزاليس ولاوتارو مارتينيز (17و28).
وفي الشوط الثاني، عاند الحظ النجم الكبير ليونيل ميسي ورفاقه في أكثر من كرة أمام المرمى.
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